В Латвии от Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь, — рассказал порталу Delfi директор ArtDocFest/Rīga Виталий Манский. Сегодня поступила информация о том, что режиссер умер от осложнений Covid-19.

В Латвию 59-летний режиссер прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, в планах всемирно известного режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. Поиск был затруднен в связи с правилами по защите личных данных.

Сегодня появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 1.20 ночи на 11 декабря от осложнений Covid-19, сообщил Delfi Виталий Манский.Смерть Ким Ки Дука, по словам Манского, подтвердила его переводчица Дарья Крутова. Посольство Южной Кореи в Латвии на просьбу Delfi подтвердить факт смерти сообщило, что на данный момент не готово комментировать эту информацию.

“Про тяжелую ситуацию с Ким Ки Дуком я сам узнал только вчера от моих московских коллег, которым сообщили из Риги… — рассказал в телефонном звонке Delfi известный российский кинокритик Андрей Плахов. — Все это было неофициально и не очень точно, но было ясно, что надо Ким Ки Дука как-то найти и организовать помощь, если это возможно. Мы пытались выяснить, в какой больнице он находится, и вот сегодня утром мне сообщили, что он скончался. Без подробностей.

До этого я с Ким Ки Дуком общался многократно, в основном, на фестивалях. В том числе и в Москве, где его фильм недавно был в конкурсе Московского фестиваля. Он был частым гостем России и других бывших советских республик — Казахстана, Киргизии, Эстонии (по некоторой информации, что-то у него там планировалось с эстонскими продюсерами), откуда он и попал в Латвию по каким-то делам. Очень талантливый режиссер с непростой судьбой — у него на родине в Южной Корее было много поклонников, но немало и противников, его критиковали и даже травили, он у многих вызывал раздражение. Что с ним происходило последнее время, увы не знаю”.