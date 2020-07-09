В России сняли фильм по пьесе бывшего сотрудника Русского театра Эстонии. В главных ролях — Вениамин Смехов и Ирина Печерникова

В основе сюжета — трогательная история двух пожилых людей: бывшего учителя географии (его роль играет Вениамин Смехов) и поволжской немки по имени Эльза, чьи родители были депортированы на Алтай из Республики Немцев Повольжья в начале Великой Отечественной войны (в этой роли блистает Ирина Печерникова, ставшая звездой советского экрана после выхода фильма “Доживем до понедельника”). И пока поседевшие Ромео и Джульетта переживают вторую, а то и третью молодость, их родные, близкие и просто односельчане ведут себя не лучше, чем семьи Монтекки и Капулетти.

“Идея экранизации пришла, как приходят, наверное, вообще любые идеи для фильмов. Я искала сценарии, и случайно прочитала пьесу в журнале “Искусство кино”. Мне понравилась сама идея пьесы, и как-то сразу я начала думать о возможной экранизации, — рассказала в интервью RusDelfi режиссер Юлия Колесник. — А потом произошло чудесное совпадение. Я позвонила Александру Кесселю, продюсеру, и рассказала ему о пьесе. Оказалось, практически в этот самый момент он общался по поводу пьесы с Ярославой Пулинович! Так всё и началось”.

Алтайские пейзажи Фото: кадр из фильма "Земля Эльзы"

“Съемки проходили преимущественно в Горном Алтае, в мае-июне. В Барнауле мы снимали только городскую часть истории, а затем почти месяц провели в селе Онгудай и его окрестностях. Алтай как место действия — и место съемок — я предложила сразу же. Тут целый ряд причин. С одной стороны — историческая достоверность: Эльза — немка, её родители, поволжские немцы, были депортированы в начале войны с Поволжья, и Алтай был одним из тех регионов, куда они могли отправиться в изгнание. Но более важна для меня была смысловая составляющая. Контраст между тесным, душным миром, в котором Эльза жила почти всю свою жизнь, и между невообразимыми просторами и красотой Алтайских степей и гор. Которые она как будто впервые видит, только лишь встретив Леонида Викторовича”, — добавляет режиссер.

“Ирина Печерникова была почти самым первым моим выбором. Сценарий фильма довольно сильно отличается от пьесы, и в том числе по этой причине я не рассматривала возможность приглашения тех же актеров, которые заняты в различных театральных постановках пьесы. Ирина Викторовна не сразу дала согласие, она прочитала сценарий, мы встречались, долго говорили о фильме, о роли, о её героине. Потом даже провели несколько встреч-репетиций. Присматривались друг к другу, пристраивались. Но я была уверена, что эта роль — для неё. И считаю, что Ирина Печерникова вдохнула в Эльзу жизнь, и столько глубины, столько пластов, такой сложный характер, она работала с невероятной самоотдачей — одним словом, мне очень повезло с ней, да и вообще со всеми актерами, со всей группой. А еще Ирина Викторовна — потрясающе красивая женщина! Никогда не забуду, как группа просто ахнула, когда она вошла в кадр в первый день съемок. И со Смеховым у них действительно сложился отличный ансамбль, та самая “химия”, без которой невозможно кино”, — объясняет Юлия Колесник выбор главной героини.