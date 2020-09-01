01.09.2020, 18:16

В Таллинне стартуют экскурсии по местам съёмок фильма "Довод". Цена 25 евро!

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Tenet
TenetFoto: Priit Simson

Discover Estonia приглашает вас на экскурсию по местам съёмок в Таллинне. Вы сможете представить себя на месте актёров, узнать об истории тех мест, где проходили съёмки, и конечно услышать рассказ о процессе съёмок из-за кулис. Также участники экскурсии узнают об интересных моментах оставшихся за кадром, смешных историях и многом другом.

Самый масштабный голливудский проект когда-либо снимавшийся в Таллинне! От Кристофера Нолана, создателя фильмов “Престиж”, "Тёмный Рыцарь", "Интерстеллар", "Дюнкерк" и прочих шедевров кинематографа.

Гид – участник съёмок из команды Кристофера Нолана.
Длительность 3 часа
Включено
Гид, транспорт
Цена участия
25 eur с человека
Цены включают НСО 20%
Для участия в экскурсии необходимо зарегистрироваться и приобрести билет

Подробности на сайте : https://www.facebook.com/events/329330214784197/

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