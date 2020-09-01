В Таллинне стартуют экскурсии по местам съёмок фильма "Довод". Цена 25 евро!

Bublik EST

Tenet Foto: Priit Simson

Discover Estonia приглашает вас на экскурсию по местам съёмок в Таллинне. Вы сможете представить себя на месте актёров, узнать об истории тех мест, где проходили съёмки, и конечно услышать рассказ о процессе съёмок из-за кулис. Также участники экскурсии узнают об интересных моментах оставшихся за кадром, смешных историях и многом другом.