ВИДЕО и ФОТО | Наперекор ветру и дождю: канатоходец Яан Роозе пересек Лаагна теэ!
Сегодня в 18:30 канатоходец-трюкач Яан Роозе пересечет Лаагна теэ по натянутой над транспортной артерией Ласнамяэ стропе (слэклайну).
Сегодня в 18:30 канатоходец-трюкач Яан Роозе пересечет Лаагна теэ по натянутой над транспортной артерией Ласнамяэ стропе (слэклайну).
Выступление Роозе предваряет начало съемок на Лаагна теэ и сопутствующую им культурную программу ”Кинолето Ласнамяэ”.
Съемки фильма режиссера Кристофера Нолана Tenet пройдут на Лаагна теэ с 10 по 21 июля.
Одновременно город Таллинн в сотрудничестве с Funfair Films Limited и Osaühing Allfilm предложит горожанам программу “Кинолето Ласнамяэ/Ласнамяэское кинолето”, в рамках которой состоялось выступление канатоходца Яана Роозе, большой концерт музыки из кинофильмов на Певческом поле, фестиваль в парке Кивила и семейный день в парке Паэ.
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