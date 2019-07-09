ВИДЕО и ФОТО | Наперекор ветру и дождю: канатоходец Яан Роозе пересек Лаагна теэ!

Выступление Роозе предваряет начало съемок на Лаагна теэ и сопутствующую им культурную программу ”Кинолето Ласнамяэ”.

Съемки фильма режиссера Кристофера Нолана Tenet пройдут на Лаагна теэ с 10 по 21 июля.

Одновременно город Таллинн в сотрудничестве с Funfair Films Limited и Osaühing Allfilm предложит горожанам программу “Кинолето Ласнамяэ/Ласнамяэское кинолето”, в рамках которой состоялось выступление канатоходца Яана Роозе, большой концерт музыки из кинофильмов на Певческом поле, фестиваль в парке Кивила и семейный день в парке Паэ.