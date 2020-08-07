ВИДЕО | Новый трейлер "Tenet" с видами Таллинна и объяснениями Нолана

Очередная дата ожидаемой нами с особым трепетом мировой премьеры ”Довода“ (Tenet) — 26 августа. В Китае премьера состоится позднее — 3 сентября. Но именно китайской премьере посвящен новый трейлер фильма.
“Для меня нет ничего лучшего, чем сбежать из мира реального в мир фантастический благодаря силе кино. Мы попытались сделать настолько масштабный фильм, наполненный экшеном, насколько это возможно”, — говорит режиссер.
Из интересного — более подробное объяснение механизма инверсии времени. Получается, что люди в этой реальности “перевернуты”, а мир нет. И это заметно по тому, как лужа воды реагирует на ступню главного героя. Это сложно, но справедливости ради — не все актеры поняли концепцию. Так что очередную задачку Нолана придется решать нам.
Ну а для нас отдельная бонусная задачка — пытаться увидеть знакомые локации. А заодно и фрагменты предыдущих фильмов Нолана.
Смотрите новый трейлер прямо сейчас!
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