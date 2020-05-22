ВИДЕО | Вышел второй трейлер фильма Нолана, снятого в Таллинне. Смотрите, как эпично взрывается Горхолл!(3)
Сегодня ночью вышел второй официальный трейлер фильма Кристофера Нолана “Довод“ (Tenet). В нем есть кадры с перестрелки в Ласнамяэ и взрыв Таллиннского Горхолла в лучших традициях боевика. Также в трейлере есть кадры из концертного зала, где прошлым летом снимались наши эстоноземельцы. Смотри видео и попробуй найти себя или своих друзей!
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