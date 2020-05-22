22.05.2020, 09:38

ВИДЕО | Вышел второй трейлер фильма Нолана, снятого в Таллинне. Смотрите, как эпично взрывается Горхолл!

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Сегодня ночью вышел второй официальный трейлер фильма Кристофера Нолана “Довод“ (Tenet). В нем есть кадры с перестрелки в Ласнамяэ и взрыв Таллиннского Горхолла в лучших традициях боевика. Также в трейлере есть кадры из концертного зала, где прошлым летом снимались наши эстоноземельцы. Смотри видео и попробуй найти себя или своих друзей!

Мировая премьера глобального шпионского триллера ожидается 17 июля! Пойдете?

Напомним нашим читателям, как проходили съемки фильма “Довод”



По словам режиссера, “Довод” — его самый амбициозный и масштабный проект, который охватывает сразу несколько жанров.

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Сюжет фильма пока не раскрывается. Известно лишь, что в центре истории — тайный мир международного шпионажа. Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон сыграют главных героев, оказавшихся в любовном треугольнике с участием персонажа Элизабет Дебики.

Бюджет фильма составляет 205 млн долларов.

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