Восемь вдохновляющих фильмо о триатлоне. Накануне Ironman Talliinn

Пример других людей вдохновляет и помогает двигаться вперёд, когда очень хочется всё бросить. Если вы занимаетесь триатлоном, картины из нашей подборки (документальные и художественные) мотивируют провести лишнюю тренировку. А если вы только присматриваетесь к этому виду спорта или болеете за близких на дистанциях, фильмы дадут представление о том, как выглядят гонки изнутри.
”100 метров” (100 Meters, 2016)
Вдохновляющая и трогательная картина о человеке, которому поставили диагноз ”рассеянный склероз”. Теряя способность двигаться, он не теряет жажды жить и решается на невозможное: преодолеть полную дистанцию IRONMAN. Проплыть 3,8 километра, проехать на велосипеде 180 километров и затем пробежать марафон, хотя в начале тренировок даже сто метров шагом кажутся герою тяжёлым препятствием. Рейтинг IMDb: 7,5
”Показать, что я могу быть лучше, чем есть сейчас — вот что помогает мне продолжать двигаться”, — говорит в начале фильма главный герой, английский триатлет Тим Дон. Обладатель британского рекорда прохождения дистанции IRONMAN (07:40:23), четырежды чемпион мира по триатлону в 2017 году получил страшную травму. Тим готовился к соревнованиям на Гавайях, где во время велотренировки за два дня до старта его сбил грузовик. Дон получил перелом шеи. Следующие месяцы ему предстояло провести в металлическом ”нимбе”, закреплённым вокруг головы, который обеспечивал неподвижность шеи. Тиму предстояло возвращаться к нормальной жизни, преодолевая боль и неудобства.
”Мы триатлеты” (We Are Triathletes, 2018)
Шесть триатлетов из США, Китая, Германии и Австралии тренируются и готовятся к крупнейшему в мире триатлону Challenge Roth. Триатлон в Роте придумали в 1980-х годах. После старта 2001 года организаторы серии IRONMAN и триатлона в Роте не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. IRONMAN организовал новый старт во Франкфурте, а триатлон в Роте вошёл в серию Challenge. Рейтинг IMDb: 8,3
”Лучше всех” (Najlepszy, 2017)
Польский фильм, основанный на реальных событиях из жизни Ежи Гурского, который преодолел дистанцию триатлона на чемпионате мира, установив новый мировой рекорд. Это достижение было бы невозможным, если бы не события из его личной жизни, благодаря которым он полностью изменил свою судьбу. Рейтинг IMDb: 7,5
”Всеми силами” (De Toutes Nos Forces, 2014)
Инвалидность не мешает подростку Жюльену искать и находить приключения. Он уговаривает своего спортивного отца принять вместе с ним участие в IRONMAN в Ницце. Подготовка к соревнованиям объединяет всю семью, а успешное участие становится целью номер один. Рейтинг: IMDb: 6,7
”Преследуя десятку” (Chasing Ten, 2018)
Адам — триатлет-любитель. Его цель — преодолеть 10-часовую отметку в своём втором соревновании IRONMAN. В документальном фильме герой рассказывает о сложностях и старается тренироваться так, чтобы во время старта уложить в 10 часов 140,6 мили плавания, велосипеда и бега.
”Ультратриатлон” (The Ultimate Triathlon, 2016)
8 вдохновляющих фильмов о триатлоне. Изображение номер 5 Как преодолеть 2000 километров за 12 дней? Главный герой отправляется в безумное приключение, которое включает в себя 14 марафонов, 1300 км езды на велосипеде и 25 км плавания. Трасса проходит вдоль морского берега от Марокко до Монако. Есть ли предел у человеческих возможностей? И что ждёт человека после 12 дней сверхнагрузок? Впечатляющая документалка, после которой хочется совершить что-нибудь сумасшедшее. Рейтинг: IMDb: 7,3
”Двое быстрых” (Two Fast)
Фильм о тренировках и борьбе двух титулованных триатлеток — Наташи Бадманн и Даниэллы Риф — приковывает внимание с первых секунд. Обе триатлетки из Швейцарии, обе достигали всех возможных высот в триатлоне. Бадманн — многократная победительница гонок IRONMAN, шестикратная чемпионка мира по триатлону. Риф — четырёхкратная чемпионка мира на длинной дистанции IRONMAN, четырёхкратная чемпионка мира на дистанции 70.3, чемпионка Европы на олимпийской дистанции, участница Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Чем живут эти женщины, где они находят мотивацию и как им удаётся быть лучшими, рассказывает Red Bull в лучших традициях своих экстрим-фильмов.
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