Зеленский и еще топ-5 актеров-политиков

Однако Зеленский — далеко не единственный актер, ставший известным политиком. В хит-параде “Бублика” два президента США, сенаторы и даже кандидат в президенты России.

Рональд Рейган и Барбара Стэнвик в фильме "Королева скота из Монтаны" Фото: кадр из фильма

Рональд Рейган

Безусловно, самый известный (теперь уже после Зеленского) президент — актер. Его карьера началась до Второй мировой войны, а имя себе молодой актер сделал на роли знаменитого футболиста Джорджа Гиппера. И даже получил прозвище Гиппер.

У Рональда Рейгана были все шансы сыграть в легендарной драме “Касабланка”, однако игра актера считалась слишком легкомысленной, и роль отдали Хамфри Богарту. Так что главную роль своей карьеры Рейган играл с 1981 по 1989 год в Белом доме.

Дональд Трамп Фото: Кадр из фильма "Один дома 2"

Дональд Трамп

Нынешний президент США появлялся на киноэкране чуть реже, чем Рональд Рейган, однако был не менее заметен. Трампу в его актерской “карьере” (в данном случае это слово всё-таки стоит взять в кавычки) всегда был ближе жанр камео. То есть он появлялся в эпизоде и играл самого себя. Примерно, как знаменитый режиссер Альфред Хичкок в собственных фильмах. Фильмография Трампа насчитывает примерно три десятка фильмов и телесериалов. Интересно, что в фильме “Акулий торнадо 3” Трамп мог сыграть кандидата в президенты США. Но отказался из-за настоящей предвыборной гонки.

Арнольд Шварценеггер Фото: кадр из фильма "Терминатор. Темные судьбы"

Арнольд Шварценеггер