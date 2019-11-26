Зеленский и еще топ-5 актеров-политиков
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский гостит в Эстонии. Его победу на выборах в свое время обеспечил сериал "Слуга народа", где актер сыграл роль простого учителя, ставшего главой страны.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский гостит в Эстонии. Его победу на выборах в свое время обеспечил сериал "Слуга народа", где актер сыграл роль простого учителя, ставшего главой страны.
Однако Зеленский — далеко не единственный актер, ставший известным политиком. В хит-параде “Бублика” два президента США, сенаторы и даже кандидат в президенты России.
Рональд Рейган
Безусловно, самый известный (теперь уже после Зеленского) президент — актер. Его карьера началась до Второй мировой войны, а имя себе молодой актер сделал на роли знаменитого футболиста Джорджа Гиппера. И даже получил прозвище Гиппер.
У Рональда Рейгана были все шансы сыграть в легендарной драме “Касабланка”, однако игра актера считалась слишком легкомысленной, и роль отдали Хамфри Богарту. Так что главную роль своей карьеры Рейган играл с 1981 по 1989 год в Белом доме.
Дональд Трамп
Нынешний президент США появлялся на киноэкране чуть реже, чем Рональд Рейган, однако был не менее заметен. Трампу в его актерской “карьере” (в данном случае это слово всё-таки стоит взять в кавычки) всегда был ближе жанр камео. То есть он появлялся в эпизоде и играл самого себя. Примерно, как знаменитый режиссер Альфред Хичкок в собственных фильмах. Фильмография Трампа насчитывает примерно три десятка фильмов и телесериалов. Интересно, что в фильме “Акулий торнадо 3” Трамп мог сыграть кандидата в президенты США. Но отказался из-за настоящей предвыборной гонки.
Арнольд Шварценеггер
Знаменитый актер сделал внушительную политическую карьеру. В 2003 году он стал губернатором Калифорнии, став первым губернатором штата, родившимся за пределами США, со времени ирландца Джона Дауни, избранного в 1862 году. Именно факт рождения помешал Шварценеггеру баллотироваться на пост президента США — на него может претендовать только человек, появившийся на свет в Штатах, или живший там на момент подписания Декларации независимости (а Шварценеггер не настолько стар).
Джесси Вентура
Партнер Шварценеггера по фильмам “Бегущий человек” и “Хищник” Джесси Вентура прославился не только киноролями, но и схватками на ринге рестлинга. К слову о “Хищнике”, в котором действие происходит во Вьетнаме, Вентура, в отличие от Шварценеггера там действительно был. А потом некоторое время работал телохранителем у Rolling Stones. В начале 90-х Вентура ненадолго оставил кинокарьеру, ради выборов в мэры Бруклин-парка (одержал победу), а потом и вовсе стал губернатором штата Миннесота. В конце 2015 года Вентура публично заявил о намерении принять участие в выборах Президента США, но затем отказался от этой идеи.
Любопытно, что еще один актер из “Хищника“ — Сонни Лэндэм баллотировался на пост губернатора штата Кентукки. Но безуспешно.
Станислав Говорухин
Один из самых знаменитых советских режиссеров гордился тем, что так и не вступил в КПСС. После распада СССР Говорухин начал активную политическую деятельность. В 1993 году он был избран депутатом Государственной думы от Демократической партии России, затем начал поддерживать Геннадия Зюганова. А в 2000 году впервые попробовал себя в президентской гонке, но набрал лишь 0,44 % голосов. Интересно, что после выборов режиссер сказал: “Путин обязан своей победой рабской психологии народа: покажи ему нового царя, он за него и голосует”. Однако уже через 11 лет на предвыборном съезде “Единой России” первым предложил новое выдвижение кандидатуры Путина в президенты России.
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