Звездный голливудский актер написал, что попробовал российскую вакцину от коронавируса. И вот, что из этого вышло

Звезда Голливуда Эдриен Броуди написал в своем инстаграм о том, что якобы участвовал в тестировании произведенной в России вакцины от коронавируса Covid-19.
"Я думаю, что должен бы рассказать всем, что вчера я стал добровольцем при испытаниях вакцины от Covid-19, которые проводятся в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил первый укол вчера в 4 часа дня и я хотел сообщить, что это полностью безопасно", - написал Броуди.
А затем актер начал писать по-русски. Кажется, подобные шутки обладателю "Оскара" и на экране удаются нечасто.
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Отец заявил о следах пыток на теле Тесака
Ученые установили вероятное происхождение коронавируса
Войны на льду. Плющенко и Тутберизде не могут поделить фигуристок