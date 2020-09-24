Звездный голливудский актер написал, что попробовал российскую вакцину от коронавируса. И вот, что из этого вышло

"Я думаю, что должен бы рассказать всем, что вчера я стал добровольцем при испытаниях вакцины от Covid-19, которые проводятся в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил первый укол вчера в 4 часа дня и я хотел сообщить, что это полностью безопасно", - написал Броуди.

А затем актер начал писать по-русски. Кажется, подобные шутки обладателю "Оскара" и на экране удаются нечасто.

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