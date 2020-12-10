ФОТО и ВИДЕО DELFI | Владелец объявил ресторан Franzia в Нарва-Йыэсуу церковью(2)
Правительство одобрило распоряжение о введении новых ограничений для Ида-Вирумаа: с 12 декабря закрываются все увеселительные заведения. Однако согласно решению правительства, открытыми на действующих условиях могут оставаться церкви. Владелец ресторана Franzia в Нарва-Йыэсуу Индрек Кыверик нашел лазейку в законе и объявил свой ресторан церковью.
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