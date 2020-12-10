10.12.2020, 23:53

ФОТО и ВИДЕО DELFI | Владелец объявил ресторан Franzia в Нарва-Йыэсуу церковью

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Видео: Прийт Симсон
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Правительство одобрило распоряжение о введении новых ограничений для Ида-Вирумаа: с 12 декабря закрываются все увеселительные заведения. Однако согласно решению правительства, открытыми на действующих условиях могут оставаться церкви. Владелец ресторана Franzia в Нарва-Йыэсуу Индрек Кыверик нашел лазейку в законе и объявил свой ресторан церковью.

В Питербурге, например, владельцы ресторанов решили бойкотировать решение властей о полном локдауне на Новый год и создали так называемую карту сопротивления тех мест, которые будут работать несмотря на запрет. Наше же предприниматели законопослушны и к такими радикальным мерам не готовы.

Ну а если серьезно, то работать таким образом, разумеется, нельзя. Однако чтобы хоть как-то остаться на плаву, Индрек нашел выход, как продолжить работу. И для этого он подготовил для своих клиентов сюрприз.

Подробнее — в видеорепортаже Delfi.

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