40 000 евро за час! Популярная российская порноактриса, оказывается, живет в Таллинне

screenshot

За прошлый год ее посмотрели 254 млн раз. Также в анкете видно, что девушка находится замужем.

Родилась будущая звезда 12 декабря 1999 года в России. По национальности девушка русская и раньше жила в Москве, однако сейчас проживает вместе со своим возлюбленным в Таллинне. Свое настоящее имя она тщательно скрывает, публике известен только псевдоним, пишет popitop.

Пластических операций по увеличению груди Solazola не делала, что привлекает многих поклонников. Ее спортивное тело украшают небольшие татуировки, в частности, под левой грудью набито тату в виде цветка. На ушах имеется эстетный пирсинг.

Порнокарьеру Solazola начала недавно (ведь только в 2017 она достигла совершеннолетия), но в ее арсенале уже имеется приличное количество работ. В видео с участием актрисы иногда появляются другие девушки, пара не боится экспериментировать. В личном профиле актрисы на главном сайте для взрослых в мире указано, что она обожает свою работу и создание видеороликов. Любит смотреть фильмы, помодничать и поиграть в игры.

Также Solazola занимается сноубордингом. К слову, в Эстонии есть отличные места для занятий этим видом спорта. Так, на горнолыжном и сноубординговом склоне Валгехобуземяэ была обустроена олимпийская трасса, где могут попробовать свои силы как профессионалы, так и любители.