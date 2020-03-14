40 000 евро за час! Популярная российская порноактриса, оказывается, живет в Таллинне

Последние пару лет Solazola стала очень известной среди любителей фильмов для взрослых. Она сохраняет свою личность в в секрете, не дает интервью журналистам и не общается с фанатами. Но по ее анкете на сайте Pornhub понятно, что порноактриса живет в Таллинне.
За прошлый год ее посмотрели 254 млн раз. Также в анкете видно, что девушка находится замужем.
Родилась будущая звезда 12 декабря 1999 года в России. По национальности девушка русская и раньше жила в Москве, однако сейчас проживает вместе со своим возлюбленным в Таллинне. Свое настоящее имя она тщательно скрывает, публике известен только псевдоним, пишет popitop.
Пластических операций по увеличению груди Solazola не делала, что привлекает многих поклонников. Ее спортивное тело украшают небольшие татуировки, в частности, под левой грудью набито тату в виде цветка. На ушах имеется эстетный пирсинг.
Порнокарьеру Solazola начала недавно (ведь только в 2017 она достигла совершеннолетия), но в ее арсенале уже имеется приличное количество работ. В видео с участием актрисы иногда появляются другие девушки, пара не боится экспериментировать. В личном профиле актрисы на главном сайте для взрослых в мире указано, что она обожает свою работу и создание видеороликов. Любит смотреть фильмы, помодничать и поиграть в игры.
Также Solazola занимается сноубордингом. К слову, в Эстонии есть отличные места для занятий этим видом спорта. Так, на горнолыжном и сноубординговом склоне Валгехобуземяэ была обустроена олимпийская трасса, где могут попробовать свои силы как профессионалы, так и любители.
У восхитительной брюнетки есть муж, у пары сначала были дружеские отношения, которые затем переросли в нечто большее.
С супругом девушка, скорее всего, снимает видео “клубничного” характера. Это популярная практика сейчас. Онлайн-площадки представляют возможности для распространения и монетизации откровенных видео, поэтому многие представители этой индустрии предпочитают работать сами на себя, а не подписывать контракты с компаниями. При этом они снимаются со своими вторыми половинками.
Интересная подробность: у девушки можно заказать эскорт-услуги. Для сравнения, еще пару месяцев назад Solazola и ее подругу можно было заказать за 30 000 долларов, теперь же услуги только одной Solazola в час стоят 40 000 евро.
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