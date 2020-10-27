ОПРОС RUSDELFI | "Это больные люди!" Жители Эстонии жестко высказываются насчет однополых браков

Большая часть опрошенных была настроена очень радикально:

“Это ненормально. Все должно быть естественно. Бог нас так направил, чтобы были мужчина и женщина — Адам и Ева. Почему должен быть Адам+Адам? Это самый натуральный маразм!”

“Я считаю даже глупо говорить на эту тему. Я считаю, это бред, потому что как мужчина будет целовать мужчину? Я считаю, что мужчина и женщина — это правильно, и все!”

Один мужчина даже назвал людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией больными:

“Это больные люди! Ну, допустим, вы слепой, глухой — это же то же самое. Только тут немножко наоборот уже. Только если вы слепая, на меня это никак не действует, а тут уже немножко по-другому. Нет только белого и черного, есть и другие тона тоже. И если вдруг я такой “гомо”, то стоит мне встретить нормальную девушку, то я стану нормальным человеком”.

Но были и те, кто имеет либеральные взгляды:

“А я все-таки за. Потому что ответственности много, и если люди хотят жить в однополом браке, так пусть живут. Если двое мужчин хотят завести ребенка, то они же все равно найдут женщину”.

Пишите в комментариях, какое у вас мнение на этот счет?

Опрос проводился в торговом центре Lasnamäe Centrum.