14.11.2019, 14:32

ВИДЕО | Тем временем на эстонском телевидении: поклонница тантры и секс-тренер получила по приказу ведущего оргазм в прямом эфире

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ВИДЕО | Тем временем на эстонском телевидении: поклонница тантры и секс-тренер получила по приказу ведущего оргазм в прямом эфире
TV3

В программе "Duubel" на телеканале TV3 побывала поклонница тантрических практик и женский секс-тренер Каролин Тсарски, которая продемонстрировала ведущему Таави Либе и тысячам телезрителей, как вызывает у себя оргазм буквально по целчку пальцев.

"Это в самом деле?" — поинтересовался ведущий передачи у Тсарски.

"Да. Я сама стала было сомневаться, поскольку столько людей сомневаются, по-настоящему ли это? В этом году я связалась с одним ученым, мы взяли анализы крови и измерили гормоны до этого состояния и после. И в самом деле вышло так, что мой гормональный уровень изменяется точно так же, как и у тех женщин, которые испытывают оргазм в физической близости.

Так что предварительный вывод был таким, что я испытываю настоящие оргазмы", — ответила женщина.

Посмотрите видео, как это все происходит в реальности.

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