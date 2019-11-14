ВИДЕО | Тем временем на эстонском телевидении: поклонница тантры и секс-тренер получила по приказу ведущего оргазм в прямом эфире

"Это в самом деле?" — поинтересовался ведущий передачи у Тсарски.

"Да. Я сама стала было сомневаться, поскольку столько людей сомневаются, по-настоящему ли это? В этом году я связалась с одним ученым, мы взяли анализы крови и измерили гормоны до этого состояния и после. И в самом деле вышло так, что мой гормональный уровень изменяется точно так же, как и у тех женщин, которые испытывают оргазм в физической близости.

Так что предварительный вывод был таким, что я испытываю настоящие оргазмы", — ответила женщина.

Посмотрите видео, как это все происходит в реальности.