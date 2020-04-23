ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Программа на пятницу: В гостях у Алины Захаровой — футболист Константин Васильев и фитнес-тренер Елена Милягина

Константин Васильев — эстонский футболист. Полузащитник эстонского клуба “Флора” и сборной Эстонии. Отличается сильным ударом с дальних дистанций.

Трёхкратный чемпион Эстонии, трижды обладатель Кубка и Суперкубка страны. Трижды признавался футболистом года в Эстонии. Кавалер эстонского ордена Белой звезды 4 класса.

Елена Милягина — фитнес-тренер, профессиональная спортсменка, имеет высшее медицинское образование, основатель первого в Эстонии онлайн-проекта о спорте и здоровом жизни. А еще Елена любит жизнь и людей, верю в каждого и обожает помогать.

Каждый день герои онлайн-трансляций предлагают читателям rusDelfi новый челлендж, который длится 24 часа.

Программа каждого следующего дня начинается с розыгрыша призов. Призы приготовили такие компании как Nike, Telia, Kalev, Photopoint и Rademar. Жизнь участников челленджей будет делать слаще производитель мороженого Balbiino.

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