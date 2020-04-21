ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Сегодня в гостях у Алины Захаровой — Ксения Балта и Владимир Свет. Не пропустите!

Ксения Балта — эстонская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, чемпионка Европы в помещении 2009 года, участница летних Олимпийских игр 2008 и 2016 годов, 11-кратная чемпионка Эстонии и 5-кратная чемпионка Эстонии в помещении. Дебютировала на международных соревнованиях в 2005 году. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ксения вышла в финал соревнований и заняла там 6 место с результатом 6,79 м.

Следующий гость "Ярких каникул" Владимир Свет недавно стал старейшиной Ласнамяэ. Ранее Владимир занимал должность старейшины района Кесклинн с 2017 года, до этого он был советником канцлера права. Свет закончил магистратуру юридического института Тартуского университета.

Каждый день герои онлайн-трансляций предлагают читателям rusDelfi новый челлендж, который длится 24 часа.

Программа каждого следующего дня начинается с розыгрыша призов. Призы приготовили такие компании как Nike, Telia, Kalev, Photopoint и Rademar. Жизнь участников челленджей будет делать слаще производитель мороженого Balbiino.

Чтобы участвовать в челленджах и выигрывать крутые призы, присоединяйся к нашей Facebook группе.