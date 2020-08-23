24 августа - День Пяртеля в Эстонии. Начинаем варить пиво!

Почти все праздники эстонского народного календаря связаны с прогнозами погоды, земледелием и скотоводством - основными занятиями древних эстонцев.

День Пяртеля — не исключение. По приметам выходило, что осень вступает в свои права как раз на День Пяртеля, 24 августа. В этот день вода в озерах и реках становилась холодной - говорили, что «Пяртель бросает в воду холодный камень». Это природное явление сродни Ильину дню (2 августа), отмечаемому славянами, когда водоемы остывают, и купальный сезон заканчивается.

Ко дню Пяртеля заканчивали жать рожь, после этого предстоял сбор картофеля и продолжение уборки яровых культур. Примерно с этого дня начинали мытье и настриг овец. Считалось, что овца, постриженная в день Пяртеля, даст длинную шерсть.

Начинали варить пиво - для его приготовления использовали хмель. Говорили, что хмель, собранный в день Пяртеля, должен был быть особенно хорошим, потому что Пяртель придает хмелю окончательную горечь.