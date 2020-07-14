Алина Захарова сдала экзамен по вождению в ARK с первого раза. Как это сделать — главные советы

Друзья, хочу поделиться радостью: дождливым утром 1 июля я сдала экзамен по вождению! Так что теперь вступаю в клуб водителей и заверяю, что намерена передвигаться, не нарушая правил дорожного движения. Как я зависаю в телефоне, делаю макияж или поедаю хот-дог за рулем, вы тоже не увидите😄 Я твердо намерена быть добросовестным и аккуратным водителем!

Если хотите тоже как и я все сдать с первого раза и не затянуть с учебой, то внимание: делюсь с вами самыми важными советами😉

✔️ Самое важное, первое и главное правило: сразу выбирайте инструктора, с которым вам комфортно ездить и учиться

Хорошую автошколу и подходящего мне инструктора я нашла не сразу, поэтому дело затянулось. Моя ошибка была в том, что я сразу же не поменяла инструктора, после того как поняла, что его стиль обучения мне не подходит. Поэтому не повторяйте моих ошибок и поменяйте инструктора сразу, как почуствуете, что вам совершенно непонятны его объяснения. На своем личном опыте могу сказать, что когда я перешла на обучение в автошколу Aveda, то все пошло как по маслу. Для меня лучше автошколы в Таллинне просто нет! Анатолий понятным языком и с юмором объяснял теорию, а Татьяна (мой инструктор по вождению) очень быстро и доходчиво объясняла мне, как справляться с разными ситуациями на дороге. Одним словом, я чувствовала, что попала в надежные руки, и Татьяна с Анатолием действительно являются профессионалами в своем деле! Спасибо вам огромное!

✔️ Второй очень важный совет, который до сих пор вызывает жаркие споры. Ребята, если вы не хотите усложнять себе жизнь, то идите учится на автомат.

Я допустила роковую ошибку, попав под влияние аргумента "вдруг ты попадешь в экстренную ситуацию и тебе надо будет сесть за мануал". Вот нет! Забудьте об этом! Вероятность такого развития событий такая же, как выиграть огромную сумму в лотерею. С развитием технологий автоматические коробки становятся актуальными везде. В общем, зачем отдавать предпочтение кнопочному телефону, если есть сенсорные? Я потеряла уйму времени, учась на мануале, а потом подумала: зачем мне это надо? В Таллинне я все равно хочу ездить на коробке автомат, я не чувствую кайфа от смены передач, скорее, для меня это постоянное дерганье. Знаю, что девушки все чаще идут учится на автомат, да и некоторые парни хотят, но стесняются. Так вот, если вы цените свое время и удобство, то не надо стесняться! Скоро вообще автопилот будет😄

✔️Теперь совет, как чувствовать себя на голову выше тех, кто просто проездил 20 уроков и теперь идет на экзамен. Пусть ваш близкий родственник или друг, если он имеет такую возможность, подаст ходатайство на выдачу удостоверения наставника (сделать это можно на странице среды э-услуг Департамента шоссейных дорог).

Но тут очень важно, чтобы этот человек имел способность доходчиво и просто все объяснять и, конечно, крепкую нервную систему. Никому не понравится, если вторая половина начнет вдруг вас называть дурой, тупой итд. Сама знаю такие примеры, вы скорее замкнетесь в себе нежели улучшите свои водительские умения. Если же ваш родственник или друг спокоен, доверяет вам и понимает, что для вас это большой стресс, то благодаря тому, что вы с ним время от времени катаетесь по городу, выезжаете повторить самые сложные места на дороге у вас значительно повышаются шансы сдать экзамен в ARK.

✔️И ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ! Перед экзаменом возьмите пару уроков вождения и вспомните с инструктором самые сложные моменты.

Инструктор настроит вас на правильную волну и расскажет про последние изменения в правилах сдачи водительского экзамена.

✔️ ФИНИШ! Во время экзамена самое главное — не нужно никуда торопиться!

Не торопитесь проскочить на светофоре, будьте рады уступить дорогу всем пешеходам и водителям, где это необходимо. Экзамен длится всего час, и ничего экстренно-сложного вас там не ждет, если вы будете видеть все дорожные знаки и постоянно следить за ситуацией на дороге, смотря в зеркала. Но, конечно, помните, что в стиле улитки или черепахи тоже двигаться не стоит😄

✔️Уверена, что если учтете все эти советы, то сдадите экзамен с первого раза и будете безмерно счастливы!

Когда я от экзаменатора услышала слова, что ему было очень комфортно и безопасно со мной ехать и что я смогу получить документ в течение 10 дней, я была на седьмом небе от счастья! Очень горжусь собой. Желаю испытать это и вам, друзья мои!

Isiklik arhiiv

И бонус! Сама я этот совет на себе не проверяла, но многие говорили, что штука действительно помогает. Читайте ниже в посте autokoolaveda.