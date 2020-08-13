Чем ласнамяэские рестораны выигрывают у всех остальных? Алина Захарова совершила гастротур по HÜGGE, Comandor и Kitchen Rõõm

В ходе гастрономической экскурсии по Ласнамяэ Алина взяла интервью у улыбчивого и обаятельного шефа ресторана HÜGGE Егорса Порулевса.

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— Как вы думаете, в чем секрет вкусного блюда? В сочетании продуктов, их свежести или каком-то соусе?

— Этот мир держится на майонезе. Если вы возьмете английское блюдо Fish&Chips либо картошку фри, то соус какой будет? С майонезом! Если вы возьмете практически любой бургер, то что там будет? Кетчуп, горчица и соус на основе майонеза! Мясо и рыба с майонезом — тоже вкусно!

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Также Егорс ответил, вредно ли запекать мясо с майонезом, как он изобретает новые блюда и почему не готовит у себя дома.

В ресторане Comandor администратор Анна рассказала нам, какие блюда из советского прошлого до сих пор пользуются популярностью и как изменился контингент посетителей со времен 90-х.

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Хозяйка ресторана Kitchen Rõõm Марина Мельник предложила гостям попробовать вкуснейшее домашнее мороженое. Смотри фото!

Isiklik arhiiv

Isiklik arhiiv