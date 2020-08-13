Чем ласнамяэские рестораны выигрывают у всех остальных? Алина Захарова совершила гастротур по HÜGGE, Comandor и Kitchen Rõõm(1)
Возможна ли в Ласнамяэ высокая кухня? Какое коронное блюдо в ресторане HÜGGE? Заходят ли в Сomandor криминальные авторитеты? И какой самый вкусный летний десерт в Kitchen Rõõm? Все это и многое другое узнала редактор "Бублика" Алина Захарова. Смотрите видеорепортаж с Ласна Гастротура и погрузитесь в атмосферу ласнамяэских ресторанов!
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