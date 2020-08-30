Что нежелательно делать, если вы завели собаку

Bublik EST

Photo by Yogendra Singh on Unsplash

Собака — одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. И уже ни для кого ни секрет, что темперамент и характер у всех собак вне зависимости от породы различается. У каждой собаки есть своя индивидуальность. Очень много исследований и доказательств на эту тему, — уверяют авторы дзен-канала

Кошки & Собаки. Впрочем, читатели не во всем с ними согласились.