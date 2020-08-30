30.08.2020, 12:00

Что нежелательно делать, если вы завели собаку


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Разрешать незнакомому…
Что нежелательно делать, если вы завели собаку
Photo by Yogendra Singh on Unsplash

Собака — одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. И уже ни для кого ни секрет, что темперамент и характер у всех собак вне зависимости от породы различается. У каждой собаки есть своя индивидуальность. Очень много исследований и доказательств на эту тему, — уверяют авторы дзен-канала
Кошки & Собаки. Впрочем, читатели не во всем с ними согласились.

Что же не следует делать, чтобы не вызвать сильный стресс и обиду у животного? Отметим несколько основных моментов, на которые рекомендуется обратить внимание.

Разрешать незнакомому…
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