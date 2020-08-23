Дети побывали в 90-х и остались в восторге. Как ETV+ снимает новый проект "90.ее"

фото Екатерина Цапакова

В субботу во дворе столичного района Ласнамяэ прошла съемка передачи о "лихих 90- х" для телеканала ETV+. В ней приняли участие трое девочек и трое мальчиков школьного возраста. Дети катались с горки, играли в догонялки, хвастались йо- йо, заграничными жвачками и конфетками, которые в 1990-1997 годы были настоящим кладом и предметом для зависти.

фото Екатерина Цапакова

После съемки корреспондент Delfi Екатерина Цапакова поинтересовалась у детей и их родителей, как всё прошло и какие эмоции остались у юных актеров. Оказалось, дети в полном восторге! Ведь поиграть в подвижные игры, узнать много нового и интересного, получить памятные сувениры и стать актерами, которых "покажут по телевизору" - радость для многих детей! Родители, которые также присутствовали на съемочной площадке, поностальгировали, вспомнили свое детство и даже попрыгали в резиночку.

фото Екатерина Цапакова

Проект ETV+ "90.ее" - это документально- развлекательный цикл передач, об эпохе, которую многие из нас знают и помнят. Телепроект состоит из 16 серий по 28 минут, 11 серий "хронологические" с 1990- 2000 годы и 5 "тематических", где есть интервью с разными знаменитыми людьми, деятелями культуры, политиками, просто интересными людьми про то время, детство, развлечения, промышленность, медиа. Также в проекте создаются инсценированные зарисовки с актёрами, тематические скетчи, восстанавливающие более наглядно картину тех времен, чтобы не получилась "сухая документалистика".

фото Екатерина Цапакова

Автор телепроекта - Артур Тюленев на вопрос Delfi, скучает ли он по тому времени, ответил: "Насчет скучаю - вряд ли, но это время моего детства и моей юности, поэтому есть много приятных воспоминаний. Этот проект сейчас актуален, потому что большая часть наших жителей помнит то время - у одних это был период расцвета, у других - детства. Можно сказать, что это была последняя эпоха реальной "уличной" жизни, начиная с 2000- х мы все ушли в интернет, и вся жизнь теперь в нем".

фото Юрий Жильцов

Главные ведущие серии передач - Артур Тюленев и Юлия Календа. "Актеры - все кто под руку попался, вся наша съемочная группа и приглашенные люди. Со сценарием также. Я, как шеф - редактор, выстраиваю структуру, а работаем мы всей командой вместе", - делится Артур.

Необходимый инвентарь для съемок искали по друзьям, знакомым и даже объявлениям. Кассеты, первый сотовый телефон, одежда, магнитофон, квартиры с коврами, транспорт и дворы, которые остались практически в неизменном виде с 1990- х.

Юлия Календа рассказала, что Артур озвучил свою идею еще 2 года назад, идея показалась интересной, но только сейчас началась работа над этой передачей.

"Вспоминая 90-е, в памяти всплывают такие интересные истории, многие знакомые с удовольствием рассказывают о своей жизни в то время. Было ведь непросто, ох как непросто выживать или точнее привыкать жить по- другому. В подготовке к передаче поднимаются архивы видеозаписей того времени. Это очень интересно заглянуть в прошлое, вспомнить свои эмоции от первого купленного мобильного телефона, поездки заграницу, порыться в фотоальбомах, найти себя и улыбнуться, ведь и мода, и вещи 90-х выглядят сейчас забавными. 90-е это сложности, испытания, страх, открытия, становление... это наша жизнь , наша история", - рассказывает Юлия.

Фото Юрия Жильцова

Выход первого выпуска проекта "90.ее" планируется на 2 сентября. Будем с нетерпением ждать!

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