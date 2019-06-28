Долгосрочная аренда квартиры — новое и гибкое решение

Если вы ищите стабильное и современное жилье, но не хотите приобретать недвижимость в Таллинне, то Lumi Kodud — именно то, что вам нужно. Два арендных дома c новыми, с иголочки квартирами готовы и осталось лишь ограниченное количество нового жилья.

В чем состоит новизна решения Lumi Kodud?

Новые съемные квартиры Lumi Kodud предлагают качественное жилье людям, которые не желают брать банковский кредит на покупку нового дома, но хотят иметь стабильное жилье в Таллинне. Это профессионально управляемые арендные дома: вопросы, связанные с управлением, — необходимые ремонтные работы, касающиеся благоустройства вопросы, мытье окон, генеральная уборка квартиры и подобные дополнительные услуги, — улаживает команда Lumi Kodud и жители не должны об этом беспокоиться.

„Если мы привыкли ежедневно покупать услуги у профессиональных предприятий, то почему это должно быть иначе в случае такой важной темы, как дом,” — о преимуществах доходных домов рассуждает управляющий Lumi Kodud Ханнес Талль. И добавляет, что в Центральной Европе и Северных странах арендные дома с подобной концепцией весьма традиционны, и в Эстонии это набирает все большую популярность.

Lumi Kodud: квартира с обстановкой

Почему не стоит арендовать у частного лица?

Весомый аргумент в пользу того, почему стоит предпочесть квартиру в профессионально управляемом арендном доме, — именно уверенность. Жилье можно снимать столь долго, сколько в этом есть необходимость, и не возникнет ситуация, когда придется выехать из любимого дома — причем вас уведомят об этом за очень короткий срок. Если вы арендуете у частного лица, это происходит довольно часто.

В последнем случае зачастую нужно также заплатить маклеру плату за посредничество, фактически не зная, как долго можно пользоваться жильем. Если напрямую арендовать квартиру у Lumi Kodud, нет риска, что договор будет неожиданно завершен, и не нужно платить за договор и за посредничество. По сравнению с покупкой квартиры арендованная квартира, безусловно, является более гибким и удобным решением, если вы еще не определились в жизни или, например, есть желание через пару лет переехать заграницу.



Если обычно приходится мириться со вкусами и предпочтениями в мебели арендодателя, то Lumi Kodud предлагает жильцам почувствовать себя как дома. Арендатор может обставить дом по своему вкусу и оформить жилую среду так, как ему нравится. Более крупные инвестиции — такие как кухня с интегрированной техникой, ванная комната и гардеробные шкафы, уже сделаны Lumi Kodud. Если изначально выбранная квартира становится маловата, или если ожидается прибавление семейства, то в этом же доме можно найти квартиру побольше.

Lumi Kodud: квартира с обстановкой

Кто клиенты ваших арендных домов?

„Типичного клиента трудно назвать, клиенты, уже заключившие на сегодня договор, — в возрасте от 21 до 72 лет, среди них есть как пожилые, так и молодые семьи, и лишь начинающие карьеру молодые люди,” — поясняет управляющий арендными домами Ханнес Талль. Таким образом, арендные дома ориентированы на широкую целевую группу и созданы для всех, кто хочет наслаждаться комфортной жизнью в качественном новом доме в каком-нибудь популярном районе Таллинна.

Lumi Kodud: квартира с обстановкой

Какие квартиры предлагаются в арендном доме?

Первый проект Lumi Kodud находится в квартале Мануфактуури в Пыхья-Таллинне, и один дом уже заселен жильцами. Всего в двух домах есть 127 одно-, двух- и трехкомнатных квартир, парковка для велосипедов и колясок, парковочный дом и большой зеленый внутренний двор. Размер квартир — 28-65 м2. Безусловно, эти квартиры делают особенными большие окна от пола до потолка и практичная и современная планировка.

В 2021 году будут готовы арендные дома Айанди в жилом квартале Bonava — Уус-Мустамяэ, где запланированы 168 одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

При выборе месторасположения важно, чтобы арендные дома находились в основных жилых районах Таллинна, в нескольких минутах ходьбы от школы, детского сада, продовольственного магазина и остановки общественного транспорта.

Lumi Kodud: квартира с обстановкой

Может ли арендатор перекрасить стены, поменять обои или сделать другие работы?

Если арендатор хочет сделать интерьер более индивидуальным, то в качестве дополнительной услуги можно заказать, например, покраску стен, однако всевозможные работы следует предварительно согласовать с командой Lumi Kodud. При этом договариваются о выполнении работ, а также о том, каковы обязанности жильца по восстановлению первоначального состояния квартиры, если он пожелает поменять место жительства.

Lumi Kodud: квартира без обстановки

Разрешены ли домашние животные?

В квартирах Lumi Kodud ждут всех домашних любимцев, которые хорошо себя ведут. Если случится, что питомец расправится с какой-нибудь обувью, то отвечает за это хозяин животного или арендатор.

Какие дополнительные услуги вы предлагаете арендатору?

Арендными домами Lumi Kodud управляет профессиональная команда Lumi Capital, которая выносит оперативные решения по необходимым ремонтным работам и вопросам, касающимся благоустройства. Это происходит на фоне администрирования домами и с минимальным беспокойством для жителей.



Фиксированные дополнительные расходы уже содержат административные расходы и плату за коммунальные услуги, в том числе отопление и вывоз отходов. Также при желании можно вызвать ремонтника, заказать мытье окон или уборку дома. В случае неожиданной аварии партнеры Lumi Kodud готовы реагировать круглосуточно.

Lumi Kodud: квартира без обстановки

Сколько стоит жить в такой новой съемной квартире?

В квартале Мануфактуури цены за аренду квартир начинаются от 395 евро в месяц. В случае однокомнатной квартиры следует учитывать помимо аренды фиксированные дополнительные расходы в размере 60 евро, и добавляются расходы за воду и электричество в соответствии с потреблением. Другие дополнительные услуги, такие как телевидение или интернет, каждый жилец может сам заказать у подходящего поставщика услуг. Более точную информацию о ценах найдете на домашней странице Lumi Kodud.

Поскольку все арендные дома Lumi Kodud являются новостройками, современны как их технические решения, так и дизайн интерьера. По сравнению с многоквартирными домами, построенными в советское время, расходы на отопление значительно ниже и внутренний климат лучше.

Lumi Kodud: квартира без обстановки

Что нужно предпринять, чтобы снять квартиру?

Арендовать квартиру просто. Достаточно зайти на домашнюю страницу Lumi Kodud, выбрать подходящую квартиру и заполнить заявление. Перед заключением договора об аренде проверяется бэкграунд всех клиентов с тем, чтобы убедиться в платежеспособности арендатора и создать безопасную и благоприятную для семьи жилую среду.

Нужно ли при заключении договора об аренде выплачивать залог?

Залоговая сумма равна арендной плате за два месяца. Залог выплачивается в двух частях. Первый взнос выплачивается при заключении договора, второй взнос перед передачей квартиры. Если договор об аренде заканчивается и все в порядке, арендатору возвращается весь залог.

Lumi Kodud: квартира без обстановки

Если квартира не подходит, можно ли завершить договор и при каких условиях?

Договор заключается на определенный срок и действует в течение одного года, начиная с даты передачи квартиры. По истечении первоначального срока договор автоматически становится бессрочным. Сообщив об этом второй стороне по меньшей мере за два месяца до наступления срока, можно завершить договор при наступлении срока. По прошествии одного года (или когда договор стал бессрочным) клиент может завершить договор, сообщив об этом по меньшей мере за два месяца.

Смотрите подробнее: www.lumikodud.ee