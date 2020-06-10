Ефремов пытался покончить с собой

Утверждается, что родные Ефремова заметили у него признаки попытки суицида и вызвали к находившемуся без сознания актеру врачей скорой помощи, которые, в свою очередь, вызвали психиатрическую бригаду.

К моменту приезда психиатров Ефремов пришел в себя и заявил, что не помнит, пытался ли покончить с собой. Известно, что психиатры будут работать с Михаилом Ефремовым во время следствия.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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