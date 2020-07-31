31.07.2020, 17:36
Екатерина Васильева и Мартин Репинский разместили совместную фотографию из Италии(10)
Екатерина Васильева, получившая известность в Эстонии благодаря отношениям с депутатом Рийгикогу, бывшим старейшиной Йыхвиской волости Мартином Репинским, опубликовала в соцсетях совместную фотографию с возлюбленным. Пара стоит в обнимку на итальянском курорте. Судя по фотографиям Екатерины, до этого они посетили Испанию и Австрию.
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