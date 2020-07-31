31.07.2020, 17:36

Екатерина Васильева и Мартин Репинский разместили совместную фотографию из Италии

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EV102 Viljandi, Ugala teater
EV102 Viljandi, Ugala teaterFoto: Jassu Hertsmann

Екатерина Васильева, получившая известность в Эстонии благодаря отношениям с депутатом Рийгикогу, бывшим старейшиной Йыхвиской волости Мартином Репинским, опубликовала в соцсетях совместную фотографию с возлюбленным. Пара стоит в обнимку на итальянском курорте. Судя по фотографиям Екатерины, до этого они посетили Испанию и Австрию.

Напомним, что отношения между Мартином и Екатериной начались год назад и стремительно набирали обороты.

В мае 2020 года Сирет Котка рассказала журналу Kroonika, как она пережила развод с Мартином Репинским.

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