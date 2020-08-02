Эстонская команда выиграла первый после карантина международный турнир по "Что? Где? Когда?"
Эстонская команда "Панические атаки" выиграла международный турнир по "Что? Где? Когда?" Memel Cup, проходивший в Клайпеде 1-2 августа.
Эстонская команда "Панические атаки" выиграла международный турнир по "Что? Где? Когда?" Memel Cup, проходивший в Клайпеде 1-2 августа.
Турнир собрал 20 команд из пяти стран (Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Германия) и оказался первым международным очным турниром в Европе после карантина из-за пандемии коронавируса Covid-19. Игра проходила по правилам спортивного "Что? Где? Когда?", вопросы задавались для всех играющих команд, ответы после минуты обсуждения сдавались в письменном виде. Победителем становилась команда, верно ответившая на наибольшее число вопросов. Команда "Панические атаки" (Таллинн, капитан Артемий Беляев) ответила на 73 вопроса из 120, 2-3 места разделили две рижские команды X-Promt и "Центровые".
В ближайшее время команда Артемия Беляева примет участие в съемках телепрограммы "Что? Где? Когда?" на телеканале ETV+. Показ игр состоится осенью 2020 года.
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