Эстонские знатоки выиграли Кубок Балтии по "Что? Где? Когда?"

Из пяти этапов турнира, которые проводились в трех странах Балтии по правилам спортивного "Что? Где? Когда?" (вопросы задаются для всех команд, играющих в одном зале, ответы сдаются в письменном виде), таллиннцам удалось выиграть три и опередить в общем зачете прошлогоднего победителя, рижский X-Promt. Третье место поделили между собой команды из Калининграда (23 красное) и Вильнюса (Сборная ВКЛ).

Свой трофей из рук организаторов эстонские знатоки получили на первом этапе Baltic Cup 2020 в Сигулде, победителем которого оказалась команда "Олеги Литвы".

Всего в Baltic Cup 2019 приняли участие 62 команды из 4-х стран - Эстонии, Латвии, Литвы и России (представляющие Калининградскую область).

Команда "Панические атаки" существует с 2018 года. В прошлом году помимо трех этапов Baltic Cup выиграла золота международного турнира в Мюнхене, серебро чемпионата Эстонии, а также бронзу чемпионата мира в группе C.

Сразиться с лучшими знатоками Таллинна может любой желающий. Ознакомиться с расписанием игр можно на официальном сайте клуба интеллектуальных игр.