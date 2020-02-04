Эстонские знатоки выиграли Кубок Балтии по "Что? Где? Когда?"
Таллиннская команда "Панические атаки" стала лучшей командой балтийского региона, выиграв турнир Baltic Cup.
Таллиннская команда "Панические атаки" стала лучшей командой балтийского региона, выиграв турнир Baltic Cup.
Из пяти этапов турнира, которые проводились в трех странах Балтии по правилам спортивного "Что? Где? Когда?" (вопросы задаются для всех команд, играющих в одном зале, ответы сдаются в письменном виде), таллиннцам удалось выиграть три и опередить в общем зачете прошлогоднего победителя, рижский X-Promt. Третье место поделили между собой команды из Калининграда (23 красное) и Вильнюса (Сборная ВКЛ).
Свой трофей из рук организаторов эстонские знатоки получили на первом этапе Baltic Cup 2020 в Сигулде, победителем которого оказалась команда "Олеги Литвы".
Всего в Baltic Cup 2019 приняли участие 62 команды из 4-х стран - Эстонии, Латвии, Литвы и России (представляющие Калининградскую область).
Команда "Панические атаки" существует с 2018 года. В прошлом году помимо трех этапов Baltic Cup выиграла золота международного турнира в Мюнхене, серебро чемпионата Эстонии, а также бронзу чемпионата мира в группе C.
Сразиться с лучшими знатоками Таллинна может любой желающий. Ознакомиться с расписанием игр можно на официальном сайте клуба интеллектуальных игр.
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