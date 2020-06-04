Эстонским больницам нужны доноры! Алина Захарова решилась сдать кровь, и рассказывает, как это было

После окончания чрезвычайного положения в Эстонии возобновились плановые операции, и больницы вновь начали запрашивать большие объемы у Центров донорской крови. К сожалению, людей, которые регулярно сдают донорскую кровь, недостаточно. Если ты хочешь спасти чью-то жизнь, то присоединяйся к донорскому движению. Все этапы сдачи донорской крови первый раз в своей жизни прошла редактор "Бублика" Алина Захарова. Подробную инструкцию от Алины о том, как сдать кровь, что нужно знать и на что обратить особое внимание, читай ниже.
Самое важно, что вы должны понять перед тем, как идти сдавать кровь:
Ежедневно десятки пациентов в больницах Эстонии нуждаются в донорской крови. Нуждающимися могут стать наши родные, близкие и знакомые, оказавшиеся жертвами несчастного случая; наконец, от наличия донорской крови может в один прекрасный день зависеть и наша собственная жизнь!
В Эстонии донорство является добровольным и бесплатным. Принимая решение сдать кровь, донор должен исходить не из личной выгоды, но из искреннего желания помогать другим. Сдача крови дарит бесценное ощущение внутренней радости – радости оказания помощи другим.
Донорская кровь используется при сложных операциях, при тяжелых родах, при лечении онкозаболеваний и заболеваний печени, при кровотечениях, тяжелых травмах, анемии, лейкемии, при ожогах и во многих других случаях. Донорская кровь востребована во время многих плановых операций, которые невозможно было бы провести из-за риска большой потери крови.
В организме взрослого человека – от 4 до 5 литров крови. Донор отдает 450 мл крови – это, в зависимости от массы тела, составляет всего 7–13% общего объема крови. Объем плазмы восстанавливается в среднем в течение 24 часов, а количество клеток крови – в среднем за три недели. Сдача крови не приносит вреда здоровью донора, но, напротив, активизирует процесс кроветворения. Количество клеток крови не падает из-за сдачи крови ниже разрешенной нормы.
1. Сдать кровь можно в Таллинне, Пярну, Тарту и Кохтла-Ярве. Подробную информацию о местонахождении и времени работы центров смотрите здесь: verekeskus.ee/ru/kontakt. Я выбрала DoonoriFoorum. Перед походом в Центр крови обязательно выспитесь и хорошо позавтракайте.
2. Сначала нужно зарегистрироваться, а затем заполнить анкету. Она довольно понятна и проста.
3. Теперь идем на прием к врачу, который задает вопросы по поводу заполненной вами анкеты, измеряет давление и уровень гемоглобина. Так что заодно можете проверить состояние вашего здоровья и узнать вашу группу крови.
4. Замечу, что персонал в DoonoriFoorum очень дружелюбный и заботливый. Врачи предлагают посидеть на диванчике, выпить сока и съесть печеньку. Важно, чтобы у вас была хорошо видна вена, для того чтобы из нее было удобно брать кровь. У меня подходящей оказалась вена на правой руке. Врач рассказала, что некоторые люди, которые очень хотели сдать кровь, не смогли сделать этого из-за того, что на обеих руках не оказалось подходящих для сдачи крови вен.
5. После сдачи 450 мл крови мне предложили не вставать сразу, а затем пройти посидеть на диванчике, выпить сладкого сока и отдохнуть 10 минут. Меня все время спрашивали, как я себя чувствую, но, честно говоря, мое самочувствие было прекрасным и слабости яособой не ощутила.
6. И последний, самый приятный этап — это вручение диплома в честь первой сдачи крови и выбор подарка. Выбор, как вы видите на фотографии, очень большой, я предпочла шоколадку и значок.
Вся эта процедура в первый раз заняла около полутора часов. Затем на регулярной основе будет занимать около 45 минут.
Донорство — это очень простая возможность творить добро. Это не требует от вас много сил и времени, но дает возможность сделать самый ценный вклад — спасти чью-то жизнь. Ведь если вы однажды спасли кому-то жизнь, то, когда будет нужно, кто-то другой спасет ее вам! Будьте добрее и помогайте друг другу. Центры донорской крови очень ждут вас в гости!
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