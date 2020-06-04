Эстонским больницам нужны доноры! Алина Захарова решилась сдать кровь, и рассказывает, как это было

Самое важно, что вы должны понять перед тем, как идти сдавать кровь:

Ежедневно десятки пациентов в больницах Эстонии нуждаются в донорской крови. Нуждающимися могут стать наши родные, близкие и знакомые, оказавшиеся жертвами несчастного случая ; наконец, от наличия донорской крови может в один прекрасный день зависеть и наша собственная жизнь!

; наконец, от наличия донорской крови может в один прекрасный день зависеть и наша собственная жизнь! В Эстонии донорство является добровольным и бесплатным. Принимая решение сдать кровь, донор должен исходить не из личной выгоды, но из искреннего желания помогать другим. Сдача крови дарит бесценное ощущение внутренней радости – радости оказания помощи другим.

Донорская кровь используется при сложных операциях, при тяжелых родах, при лечении онкозаболеваний и заболеваний печени, при кровотечениях, тяжелых травмах, анемии, лейкемии, при ожогах и во многих других случаях. Донорская кровь востребована во время многих плановых операций, которые невозможно было бы провести из-за риска большой потери крови.

В организме взрослого человека – от 4 до 5 литров крови. Донор отдает 450 мл крови – это, в зависимости от массы тела, составляет всего 7–13% общего объема крови. Объем плазмы восстанавливается в среднем в течение 24 часов, а количество клеток крови – в среднем за три недели. Сдача крови не приносит вреда здоровью донора, но, напротив, активизирует процесс кроветворения. Количество клеток крови не падает из-за сдачи крови ниже разрешенной нормы.

1. Сдать кровь можно в Таллинне, Пярну, Тарту и Кохтла-Ярве. Подробную информацию о местонахождении и времени работы центров смотрите здесь: verekeskus.ee/ru/kontakt. Я выбрала DoonoriFoorum. Перед походом в Центр крови обязательно выспитесь и хорошо позавтракайте.

Isiklik arhiiv

2. Сначала нужно зарегистрироваться, а затем заполнить анкету. Она довольно понятна и проста.

Isiklik arhiiv

Isiklik arhiiv

3. Теперь идем на прием к врачу, который задает вопросы по поводу заполненной вами анкеты, измеряет давление и уровень гемоглобина. Так что заодно можете проверить состояние вашего здоровья и узнать вашу группу крови.

Также можно проверить наличие антител к коронавирусу. Давление и гемоглобин у меня были в норме, поэтому меня отправили ждать приглашения на процедуру сдачи крови. Ограничения для сдачи крови смотри по этой ссылке: verekeskus.ee/ru/donoru/ogranicheniya-dlya-sdachi-krovi.