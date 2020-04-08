Facebook запустила мессенджер для влюбленных

Tuned — это личное пространство для двух людей, в котором они могут креативно выразить свою любовь, пояснили создатели сервиса. Тут пары смогут вести приватную ленту новостей (совместный дневник), отправлять друг другу фото, заметки, голосовые записи, стикеры, делиться музыкой со Spotify.

Пока приложение доступно только на iOS. Оно бесплатное, регистрация в Facebook не требуется.

Facebook вынуждена придумывать новые форматы из-за роста конкуренции со стороны TikTok. Например, ранее было разработано приложение Whale — для создания мемов. Оно позволяет накладывать текст и эффекты поверх своих фотографий. Также соцсеть запустила редактор коротких видео Lasso. В нем пользователи могут записывать 15-секундные ролики под фонограмму, обмениваться ими с друзьями по соцсети.