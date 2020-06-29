ФОТО | Чемпионка Европы по гимнастике покорила Сеть пляжным снимком

Подписчики отметили привлекательность девушки. “Ты огонь”, “Такая красивая!”, “Красивая картинка, красивая девушка, красивое тело”, — заметили они в комментариях под постом.

Кроме пяти золотых наград континентального первенства, в активе Иордаке два серебра и две бронзы чемпионата мира. Также она заняла третье место на Олимпийских играх-2012 в командном многоборье.