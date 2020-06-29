ФОТО | Чемпионка Европы по гимнастике покорила Сеть пляжным снимком
Пятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике румынка Лариса Иордаке восхитила фанатов фотографией с пляжа. Публикация доступна в ее Instagram-аккаунте. На фото спортсменка позирует в бежевом купальнике. “Почувствуй это. Что? Свободу!” — написала Иордаке.
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