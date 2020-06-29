29.06.2020, 16:00

ФОТО | Чемпионка Европы по гимнастике покорила Сеть пляжным снимком


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ФОТО | Чемпионка Европы по гимнастике покорила Сеть пляжным снимком
screenshot - youtube

Пятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике румынка Лариса Иордаке восхитила фанатов фотографией с пляжа. Публикация доступна в ее Instagram-аккаунте. На фото спортсменка позирует в бежевом купальнике. “Почувствуй это. Что? Свободу!” — написала Иордаке.

Подписчики отметили привлекательность девушки. “Ты огонь”, “Такая красивая!”, “Красивая картинка, красивая девушка, красивое тело”, — заметили они в комментариях под постом.

Кроме пяти золотых наград континентального первенства, в активе Иордаке два серебра и две бронзы чемпионата мира. Также она заняла третье место на Олимпийских играх-2012 в командном многоборье.

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