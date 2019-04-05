ФОТО и ВИДЕО | Чернокожий жених и любовь к откровенным танцам. У дочери нового спикера Рийгикогу — пестрая жизнь

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Дочь политика носит псевдоним Ханна Брейвхарт, проживает в Лондоне, состоит в отношениях с афроангличанином Джорджем Хенри и является успешной танцовщицей и учителем танцев. В 2014 году она была удостоена в Финляндии титула Dancehall Queen.



Во внимании общественности она не заинтересована, но говорит, что отношения с отцом у нее очень хорошие.