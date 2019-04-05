05.04.2019, 13:39

ФОТО и ВИДЕО | Чернокожий жених и любовь к откровенным танцам. У дочери нового спикера Рийгикогу — пестрая жизнь

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Bublik
EST
ФОТО и ВИДЕО | Чернокожий жених и любовь к откровенным танцам. У дочери нового спикера Рийгикогу — пестрая жизнь
Fotod: Ekspress Meedia/Kuvatõmmis

Сегодня издание Kroonika обнародовало имена и лица спутниц жизни, а также других близких родственников ведущих политиков EKRE. Особенно пестрой оказалась жизнь дочери избранного вчера спикером Рийгикогу Хенна Пыллуааса.

У Пыллуааса и его жены Яанне двое детей: сын и дочь. Сын — талантливый мебельщик, а дочь — профессиональная танцовщица.

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Дочь политика носит псевдоним Ханна Брейвхарт, проживает в Лондоне, состоит в отношениях с афроангличанином Джорджем Хенри и является успешной танцовщицей и учителем танцев. В 2014 году она была удостоена в Финляндии титула Dancehall Queeniks.

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Happy New Year from us with my love @hennerzy 3 years and going strong 💜🖤
A post shared by DHQ Hanna Braveheart 🦋 (@hanna_braveheart) on Jan 2, 2019 at 9:08am PST

Во внимании общественности она не заинтересована, но говорит, что отношения с отцом у нее очень хорошие.