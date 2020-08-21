ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии запущен самый высокий салют за всю историю

В честь Дня восстановления независимости Эстонии впервые
праздничный салют был запущен с Таллиннской телебашни.
В честь Дня восстановления независимости Эстонии впервые
20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости.
29 лет назад, в 1991 году, было провозглашено восстановление независимости Эстонии, находившейся до этого в составе СССР.
Сегодня впервые с Таллиннской телебашни, с высоты 175 метров, был запущен фейерверк сразу в трех направлениях.
На данный момент это был самый высокий фейерверк за всю историю Эстонии.
Адвокат семьи раскрыла правду о загадочном убийстве Влада Бахова
Врачи назвали ключевой симптом лёгкой формы коронавируса
В тайном дневнике принцессы Дианы нашли шокирующую запись
Почему мать сына Лукашенка говорит о нем только косвенно?