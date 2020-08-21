21.08.2020, 00:52

ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии запущен самый высокий салют за всю историю

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Екатерина Цапакова
EST

В честь Дня восстановления независимости Эстонии впервые
праздничный салют был запущен с Таллиннской телебашни.

20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости.
29 лет назад, в 1991 году, было провозглашено восстановление независимости Эстонии, находившейся до этого в составе СССР.
Сегодня впервые с Таллиннской телебашни, с высоты 175 метров, был запущен фейерверк сразу в трех направлениях.

На данный момент это был самый высокий фейерверк за всю историю Эстонии.

Скриншот из видео
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