ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии запущен самый высокий салют за всю историю

В честь Дня восстановления независимости Эстонии впервые
праздничный салют был запущен с Таллиннской телебашни.
В честь Дня восстановления независимости Эстонии впервые
20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости.
29 лет назад, в 1991 году, было провозглашено восстановление независимости Эстонии, находившейся до этого в составе СССР.
Сегодня впервые с Таллиннской телебашни, с высоты 175 метров, был запущен фейерверк сразу в трех направлениях.
На данный момент это был самый высокий фейерверк за всю историю Эстонии.
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