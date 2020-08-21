ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии запущен самый высокий салют за всю историю

20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости.

29 лет назад, в 1991 году, было провозглашено восстановление независимости Эстонии, находившейся до этого в составе СССР.

Сегодня впервые с Таллиннской телебашни, с высоты 175 метров, был запущен фейерверк сразу в трех направлениях.

На данный момент это был самый высокий фейерверк за всю историю Эстонии.

Скриншот из видео