ФОТО | Крестины сына Принца Гарри и Меган вылились в очередной скандальчик

Гости начали съезжаться на крестины за пару часов до предполагаемого начала проведения церковного таинства.

В числе первых прибыл, как предполагают зарубежные СМИ, принц Чарльз в сопровождении своей жены Камиллы. Отец Гарри воспользовался вертолетом для быстрой транспортировки из Уэльса, где он отмечал 50-летие в качестве принца Уэльского. На мероприятии присутствовала и мать Меган Маркл Дориа Рагланд, прилетевшая к своему первому внуку из Калифорнии.

Герцоги Сассекские стали родителями ровно два месяца назад, и с тех пор каждую неделю в прессе появлялись новые подробности их личной жизни, трат на ремонт и воспитания наследника. В преддверии его крестин стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри собираются устроить приватную церемонию в присутствии примерно 25-ти человек, ни один из которых не является журналистом. В этом нет ничего удивительного, если смотреть на все предыдущие религиозные церемонии Виндзоров и их новорожденных детей, но ни один из предшественников Меган и Гарри еще не встречал такую негативную реакцию, как они.

25 июня официальные источники в Букингемском дворце сообщили, что британские налогоплательщики заплатили на реставрацию и косметический ремонт коттеджа Фрогмор, куда молодые родители переехали в апреле, около $3 млн.