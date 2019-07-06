ФОТО | Крестины сына Принца Гарри и Меган вылились в очередной скандальчик

При таком раскладе решение отстаивать свое право на частную жизнь кажется крайне необоснованным. Перед тремя крестинами своих детей Джорджа, Шарлотты и Луи, герцоги Кембриджские заходили в часовню Святого Георгия вместе со всеми своими гостями на глазах у корреспондентов и операторов. Это позволяло работникам таблоидов и публике перестать гадать о том, кого молодые родители выбрали на роль крестных родителей для своих детей. В случае с герцогиней Кэтрин и принцем Уильямом, почетные должности доставались их друзьям из колледжей Итон и Сент-Эндрюс.
До крестин в таблоидах появилась информация о том, что Гарри хочет, чтобы его первенец рос как обычный гражданин Великобритании, хотя сегодняшний обряд был важен для Арчи, как для сына королевской особы. Издание Daily Telegraph написало, что родители “не могут требовать приватности для Арчи, и в то же время просить граждан спонсировать образ жизни их семьи”.
Еще когда принц Чарльз был подростком, старшие члены королевской семьи понимали условия сделки — королева и ее супруг впустили камеры в Букингемский дворец, чтобы стать ближе к своему народу и не утратить его доверие. В случае с Маркл же выходит, что налогоплательщики не могут даже увидеть то, за что они заплатили.
Королевский биограф Пенни Джунор присоединилась к популярному мнению в разговоре с Sunday Times:
“Они не могут получить и то, и то. Либо они живут частной жизнью, платят за свой собственный дом и исчезают из под всеобщего наблюдения, либо они играют в игру по правилам”.
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