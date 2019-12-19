ФОТО: Мария Юферева-Скуратовски и Баруто нарядились Машей и Медведем на заседание Рийгикогу

С помощью нескольких штрихов — платок, маска и корзинка — пара перевоплотилась в персонажей мультфильма “Маша и Медведь” и поздравила фракции эстонского парламента от имени центристов.

- Идея была такой, чтобы депутаты друг друга не обижали. Для каждой фракции у нас был подготовлен отдельный подарок, - рассказала Мария в интервью RusDelfi. - Поскольку фракция EKRE прославилась в этом году различными высказываниями, то мы подарили консерваторам набор жевательных конфет в виде мишек. Чтобы если они что-то хотят сказать, то положили бы конфетку в рот и подумали, прежде, чем говорить. Партия Isamaa в течение года была очень серьезной, поэтому ей в подарок достались конфеты с секретной начинкой (ей оказался ликер - прим. RusDelfi), чтобы они были чуть менее серьезными. У реформистов в последнее время дела не очень, так что мы им попытались приподнять настроение с помощью пряников. Соцдемы проводят красочные акции и мы решили, что ярким людям подойдет яркий подарок, поэтому вручили им фейерверк, но с условием, что они не будут взрывать его в зале заседаний.