ФОТО | Почему Михаил Кылварт теперь ходит с костылем? Что случилось?

Вчера ночью в Рийгикогу обсуждали отставку Юри Ратаса и коррупционный скандал с Porto Franco. В парламент мэр Таллинна Михаил Кылварт пришел с костылем. Почему?
Журналист RusDelfi поинтересовался на пресс-конференции, почему Михаил Кылварт не может ходить самостоятельно. “Спортивная травма. Во время спарринга сделал неудачное движение”, — ответил мэр. Как известно, Михаил долгие годы занимается тхэквондо и боксом.
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