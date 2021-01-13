13.01.2021, 19:10

ФОТО | Почему Михаил Кылварт теперь ходит с костылем? Что случилось?

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Jüri Ratas astus tagasi
Jüri Ratas astus tagasiFoto: Kiur Kaasik

Вчера ночью в Рийгикогу обсуждали отставку Юри Ратаса и коррупционный скандал с Porto Franco. В парламент мэр Таллинна Михаил Кылварт пришел с костылем. Почему?

Журналист RusDelfi поинтересовался на пресс-конференции, почему Михаил Кылварт не может ходить самостоятельно. “Спортивная травма. Во время спарринга сделал неудачное движение”, — ответил мэр. Как известно, Михаил долгие годы занимается тхэквондо и боксом.

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