ФОТО | Сложно поверить! Жительница Таллинна нашла в хлебе лезвие

Разобравшись в ситуации, владелец фирмы Pagari Pai дал свой комментарий.

screenshot Facebook

Несмотря множество негативных комментариев, некоторые люди посчитали, что оставить лезвие в продукции — это вполне нормально, ведь хирурги тоже оставляют инструменты в своих пациентах…

screenshot Facebook

На этом видео видно, как пекарь использует лезвие для приготовления хлеба.