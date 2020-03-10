ФОТО | Сложно поверить! Жительница Таллинна нашла в хлебе лезвие(7)
Вчера публикация жительницы Таллинна Анны Гусевой о том, что она обнаружила в хлебе лезвие, набрало огромное количество перерепостов в Сети Facebook. История такова, что 8 марта Анна пошла в магазин Pagari Pai на Pärnamäe и купила хлеб по скидке. Уже дома перед тем, как откусить хлеб, Анна по привычке разломала его пополам и заметила внутри что-то плоское и темное. После того, как женщина ковырнула это пальцем, стало ясно, что хлеб запекался вместе с лезвием.
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