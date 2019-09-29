29.09.2019, 14:27

ФОТО | Сравните официальные портреты министров Финляндии и Эстонии. Почему у наших лица, как на похоронах?

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Bublik
EST 18
ФОТО | Сравните официальные портреты министров Финляндии и Эстонии. Почему у наших лица, как на похоронах?
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Почему наши министры на официальных фотографиях выглядят так, будте они на похоронах? Хотели бы заменить наших зомбированных госдеятелей на сексуальных коллег из Финляндии?

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