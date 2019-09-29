ФОТО | Сравните официальные портреты министров Финляндии и Эстонии. Почему у наших лица, как на похоронах?

Bublik EST 18

Коллаж

Почему наши министры на официальных фотографиях выглядят так, будте они на похоронах? Хотели бы заменить наших зомбированных госдеятелей на сексуальных коллег из Финляндии?