ФОТО | Теперь кирпичом! Строительный магазин вдохновился любовным плакатом Репинского

Таким образом Bauhof троллит плакат политика Мартина Репинского, который недавно появился в Йыхви. На баннере написано: Катюшечка, я тебя люблю.

Теперь ему советуют сделать признание основательно — кирпичом на стене дома.

Плакат в Йыхви