23.01.2020, 13:35

ФОТО | Теперь кирпичом! Строительный магазин вдохновился любовным плакатом Репинского

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ФОТО | Теперь кирпичом! Строительный магазин вдохновился любовным плакатом Репинского
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Строительный магазин Bauhof разместил в Facebook картинку со слоганом: покажите, что вы любите вечно.

Таким образом Bauhof троллит плакат политика Мартина Репинского, который недавно появился в Йыхви. На баннере написано: Катюшечка, я тебя люблю.

Теперь ему советуют сделать признание основательно — кирпичом на стене дома.

Плакат в Йыхви
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