23.01.2020, 13:35
ФОТО | Теперь кирпичом! Строительный магазин вдохновился любовным плакатом Репинского(6)
Строительный магазин Bauhof разместил в Facebook картинку со слоганом: покажите, что вы любите вечно.
Строительный магазин Bauhof разместил в Facebook картинку со слоганом: покажите, что вы любите вечно.
Таким образом Bauhof троллит плакат политика Мартина Репинского, который недавно появился в Йыхви. На баннере написано: Катюшечка, я тебя люблю.
Теперь ему советуют сделать признание основательно — кирпичом на стене дома.
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