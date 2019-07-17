ФОТО: Узнаете? В новом фильме Сильвестра Сталлоне изображена Эстония

Съемки фильма проходили в исправительном учреждении штата Огайо в Мансфилде, где снимались также ”Побег из Шоушенка” и ”Самолет президента”.

Действие картины разворачивается в США, Гонконге, Латвии, Белоруссии и Эстонии. При этом в Эстонии на самом деле самих съемок не происходило.

Скорее всего, команда просто закупила разные кадры и в соответствии с необходимостью дополнила их при помощи компьютерной графики и изменила цвета. Эстония в картине выглядит больше как классическая страна Восточной Европы и более напоминает Россию, какой ее любят изображать в Голливуде: холодной, промозглой с дымящимися трубами.

