ФОТО: Узнаете? В новом фильме Сильвестра Сталлоне изображена Эстония

В конце июня-начале вниманию общественности был представлен новый фильм Сильвестра Сталлоне ”План побега 3”. Примечательно, что в ленте имеются и сцены, изображающие Эстонию.
Съемки фильма проходили в исправительном учреждении штата Огайо в Мансфилде, где снимались также ”Побег из Шоушенка” и ”Самолет президента”.
Действие картины разворачивается в США, Гонконге, Латвии, Белоруссии и Эстонии. При этом в Эстонии на самом деле самих съемок не происходило.
Скорее всего, команда просто закупила разные кадры и в соответствии с необходимостью дополнила их при помощи компьютерной графики и изменила цвета. Эстония в картине выглядит больше как классическая страна Восточной Европы и более напоминает Россию, какой ее любят изображать в Голливуде: холодной, промозглой с дымящимися трубами.
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