28.07.2020, 09:54

ФОТО | Вот так отдых на пляже! Корреспондент RusDelfi вместе со спасателями собрал на Штромке целое ведро стекла

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ФОТО | Вот так отдых на пляже! Корреспондент RusDelfi вместе со спасателями собрал на Штромке целое ведро стекла
фото автора

На прошлой неделе погода столицы не баловала жителей своим теплом, отдыхающих на пляже было мало, а купающихся единицы. Но мусора от этого меньше не стало.

Корреспондент RusDelfi вместе с представителями спасателей отправился на очистку пляжа. И "улов" оказался очень богатым. Особую опастность для отдыхающих по понятным причинам представляет стекло. Так вот, за два дня (четверг и пятница) было собрано несколько килограммов стекла, которые едва уместились в довольно большое ведро (см. фото)! И это несмотря на то, что береговая линия стала значительно уже из-за прилива (даже кабинки для переодевания оказались в воде).

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Сложно представить, но вся эта гора, грозящая серьезными неприятностями для здоровья, находилась прямо под ногами отдыхающих, в том числе детей.

Представители G4S Rannavalve просят всех отдыхающих уважать друг друга и беречь окружающую среду, следить за уборкой мусора и стеклянных бутылок.

Если вы во время отдыха заметили что-то из ряда вон выходящее, обязательно напишите нам на rus@delfi.ee или опубликуйте материал на портале rus.delfi.ee, воспользовавшись сервисом "Я-журналист".

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