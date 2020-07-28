ФОТО | Вот так отдых на пляже! Корреспондент RusDelfi вместе со спасателями собрал на Штромке целое ведро стекла

Корреспондент RusDelfi вместе с представителями спасателей отправился на очистку пляжа. И "улов" оказался очень богатым. Особую опастность для отдыхающих по понятным причинам представляет стекло. Так вот, за два дня (четверг и пятница) было собрано несколько килограммов стекла, которые едва уместились в довольно большое ведро (см. фото)! И это несмотря на то, что береговая линия стала значительно уже из-за прилива (даже кабинки для переодевания оказались в воде).

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Сложно представить, но вся эта гора, грозящая серьезными неприятностями для здоровья, находилась прямо под ногами отдыхающих, в том числе детей.

Представители G4S Rannavalve просят всех отдыхающих уважать друг друга и беречь окружающую среду, следить за уборкой мусора и стеклянных бутылок.

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