25.06.2020, 16:45

ФОТОПРИКОЛ! "Бублик" показал, как бы выглядели эстонские знаменитости, будь они противоположного пола


EST
ФОТОПРИКОЛ! "Бублик" показал, как бы выглядели эстонские знаменитости, будь они противоположного пола
Фото: коллаж на основе приложения FaceApp

В соцсетях в очередной раз набирает популярность приложение FaceApp, которое не только “старит” и меняет цвет волос, но и может показать, как выглядел бы человек, если бы он был противоположного пола. Ловите подборку эстонских знаменитостей от "Бублика", которые могли бы выглядеть совершенно по-другому!

Photo: ekspress meedia


Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Photo: ekspress meedia
Читайте также:

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас

Photo: ekspress meedia

Председатель партии EKRE и министр внутренних дел Март Хельме

Photo: ekspress meedia

Депутат Рийгикогу, председатель Партии реформ Кая Каллас

Photo: ekspress meedia

Депутат Рийгикогу от партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс

Photo: ekspress meedia

Депутат Европарламента Яна Тоом

Photo: ekspress meedia

Кристина Каллас, председатель партии Eesti 200

Photo: ekspress meedia


Эдгар Сависаар, бывший председатель Центристской партии.

Photo: ekspress meedia

Депутат Рийгикогу от социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд

Photo: ekspress meedia

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски

Photo: ekspress meedia

Мэр Таллинна Михаил Кылварт

Photo: ekspress meedia

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет

Photo: ekspress meedia

Эстонская конькобежка, знаменосец сборной на Олимпиаде-2018 Саския Алусалу

Photo: ekspress meedia

Композитор-классик Арво Пярт

Photo: ekspress meedia

Популярный актер и самый знаменитый "Нюхач" в мире Кирилл Кяро

Photo: ekspress meedia

Популярная певица, участница Евровидения Таня Михайлова

Photo: ekspress meedia

Оперная дива, участница Евровидения Элина Нечаева

Photo: ekspress meedia

Футболист сборной Эстонии и "Флоры" Константин Васильев

Читайте также: