ФОТОПРИКОЛ! "Бублик" показал, как бы выглядели эстонские знаменитости, будь они противоположного пола

Photo: ekspress meedia
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Photo: ekspress meedia
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Photo: ekspress meedia
Председатель партии EKRE и министр внутренних дел Март Хельме
Photo: ekspress meedia
Депутат Рийгикогу, председатель Партии реформ Кая Каллас
Photo: ekspress meedia
Депутат Рийгикогу от партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс
Photo: ekspress meedia
Депутат Европарламента Яна Тоом
Photo: ekspress meedia
Кристина Каллас, председатель партии Eesti 200
Photo: ekspress meedia
Эдгар Сависаар, бывший председатель Центристской партии.
Photo: ekspress meedia
Депутат Рийгикогу от социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд
Photo: ekspress meedia
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски
Photo: ekspress meedia
Мэр Таллинна Михаил Кылварт
Photo: ekspress meedia
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет
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Эстонская конькобежка, знаменосец сборной на Олимпиаде-2018 Саския Алусалу
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Композитор-классик Арво Пярт
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Популярный актер и самый знаменитый "Нюхач" в мире Кирилл Кяро
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Популярная певица, участница Евровидения Таня Михайлова
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Оперная дива, участница Евровидения Элина Нечаева
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Футболист сборной Эстонии и "Флоры" Константин Васильев
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