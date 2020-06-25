ФОТОПРИКОЛ! "Бублик" показал, как бы выглядели эстонские знаменитости, будь они противоположного пола

Bublik EST

Фото: коллаж на основе приложения FaceApp

В соцсетях в очередной раз набирает популярность приложение FaceApp, которое не только “старит” и меняет цвет волос, но и может показать, как выглядел бы человек, если бы он был противоположного пола. Ловите подборку эстонских знаменитостей от "Бублика", которые могли бы выглядеть совершенно по-другому!