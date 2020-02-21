Французский футболист укусил соперника за интимное место. Тому пришлось наложить швы(1)
После матча французского любительского чемпионата между игроками развернулась драка на паркове, в результате которой игрок клуба "Сотрих" укусил за пенис своего соперника из "Тервилля", сообщает издание Le Républicain Lorrain.
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