21.02.2020, 21:24

Французский футболист укусил соперника за интимное место. Тому пришлось наложить швы

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Kretel Kuusk

После матча французского любительского чемпионата между игроками развернулась драка на паркове, в результате которой игрок клуба "Сотрих" укусил за пенис своего соперника из "Тервилля", сообщает издание Le Républicain Lorrain.

Пострадавшему пришлось наложить 10 швов. Его, как и обидчика, отстранили от футбола на 6 месяцев. Несмотря на то, что матч закончился со счетом 1:1, «Тервиллю» не удалось набрать первые очки в сезоне, поскольку из-за инцидета (невыполнение обязательств по обеспечению безопасности) он был лишен двух очков и оштрафован на сумму в 200 евро.

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