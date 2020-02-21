Французский футболист укусил соперника за интимное место. Тому пришлось наложить швы

Пострадавшему пришлось наложить 10 швов. Его, как и обидчика, отстранили от футбола на 6 месяцев. Несмотря на то, что матч закончился со счетом 1:1, «Тервиллю» не удалось набрать первые очки в сезоне, поскольку из-за инцидета (невыполнение обязательств по обеспечению безопасности) он был лишен двух очков и оштрафован на сумму в 200 евро.

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